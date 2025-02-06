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"2025'te doğal kumaşlarla tasarımlar sunacağız"

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İstanbul Fashion Connection Fuarı'nda, Nesil Giyim'in sahibi Neslihan Özdemir, markalarının 32 yıllık geçmişini ve kadın giyimindeki 14 yıllık deneyimlerini paylaştı. 2025'te doğal kumaşlar ve çevre dostu tasarımlarla üretim yapacaklarını belirten Özdemir, fuarın markalar ve müşteriler için önemli bir buluşma alanı sunduğunu vurguladı.

İstanbul, 6 Şubat 2025 – İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Fashion Connection Fuarı, özellikle AB ülkeleri, İngiltere, Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya çapında birçok katılımcıyı ağırladı. Fuar, sektörün önde gelen markalarına ev sahipliği yaparken, Nesil Giyim'in sahibi Neslihan Özdemir de fuar alanında önemli açıklamalarda bulundu.

32 YILLIK TECRÜBE

Nesil Giyim'in 32 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Neslihan Özdemir, markalarının kadın giyimine odaklandığını ve sektördeki 14 yıllık deneyimlerini aktardı. Özdemir, "2025'te daha doğal ve doğal dokularda tasarımlar göreceğiz. Çevreye duyarlı kumaşlarla üretimler yapıyoruz. Kadınların rahatlıkla giyebileceği, hem şık hem güncel tasarımlara sahibiz" diyerek markalarının sürdürülebilirlik ve şıklığı birleştirdiğine vurgu yaptı.

'2025'te doğal kumaşlarla tasarımlar sunacağız'

FUARIN ÖNEMİ

Özdemir, ayrıca İstanbul Fashion Connection Fuarı'nın önemine değindi. Fuarda markalarla müşterilerin bir araya gelmesinin büyük bir fırsat sunduğunu belirten Özdemir, "Fuarda, sektördeki yenilikleri görmek ve marka bilinirliğimizi artırmak için oldukça önemli bir alan yaratılıyor. Fuarın, sektördeki tüm paydaşları bir araya getirmesi büyük bir değer taşıyor" dedi.

Fuarda, dünya çapındaki firmaların katılımı ve sektöre dair yenilikler, katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Nesil Giyim, sürdürülebilir tasarımları ve sektöre kattığı yeniliklerle fuarın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Yaşam
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