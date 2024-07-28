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100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

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İstanbul'da işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı devam eden protestolarda 100'den fazla işçinin işten çıkarılması tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oldu. Polisin biber gazlı ve kalkanlı müdahalesi sonrası yaralanan işçilerin olduğu bildirildi.

İstanbul Çatalca'da bulunan 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Tekgıda-İş'te örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı.

GİRİŞ KARTLARI BASMADI

Dün de işe gelen 100'den fazla işçinin fabrika kapısında giriş kartı basmadı. Kendilerine iş akdinin fes edildiğine dair mesajlar geldiğini söyleyen işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaparak işçi kıyımına tepki gösterdi.

YARALANAN İŞÇİLER VAR

Olay anında polis işçilere biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı işçilerin darbedildiği ve aralarında yaralananların da olduğu aktarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (9)

Müdessir Östüzün:

Polisler ne istiyor garibanlar dan zaten polislerin maaşı var kafası rahat

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Yaşlılar Yapamıyor ise Demekki Yapmamalıyız:

Fabrikalar tehlikelidir. Bu 100 işçiye ayrı ayrı ufak toprak yani PARSEL verilmeli. Hepsi tahta ve çamur ile kendilerine ufak evler yapsınlar. Yeşil soğan yetiştirsinler. Su arıtsınlar belki sıkı PAMUK ile. Mutluca yaşasınlar. Paraya gerek duyulmasın.

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Üveys Uyanık:

işçi koledir daha kimse anlamadım i kimse köleyi ne savunur nede hakkını verir

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Yaşlılar Yapamıyor ise Demekki Yapmamalıyız:

Sayın "Üveys Uyanık".. Köle kendisini doğru yapmaz ise.. o köleye yardım etmek tehlikeli olabilir. Köle anlamalıki kainat şans eseri var olmuşdur. Bunu anlar ise o köleye yardım edilebilir. Ayrıca anladığı zaman kendiside belki kendisini kurtarabilir ( zor durumlardan )

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Murat Çita:

askerde depremde.insaatta fabrikada herseyde en onde hep gariban lar var

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Temha Arak:

devlet anlasma saglasin

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Selahattin Gurbuz:

Devlet ne anlaşması saglıcak asgerı ücreti belirleyen dış güçlermi iş verende devletin belirlediği en düşük üçreti veriyor mesaı saatleri belli devlet dıyor haftalık şu veya bu saat dıye sen nerde yaşıyorsun

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esrarengiz yolcu:

ne zaman işçi insan yerine konur işte o zaman işinde işçinin de işverenin de bereketi artar Allah rahmetini geri çekti ne zaman insan insana değer biçti bereket de yok olup gitti

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Ali Teke:

Kapatın , yıllardır işçileri köle gibi çalıştırdılar sicili bozuk işletme , çalışan kardeşlerimizi İş-Kur’a akın acil

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