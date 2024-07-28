100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Çatalca'da bulunan 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Tekgıda-İş'te örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı.

GİRİŞ KARTLARI BASMADI

Dün de işe gelen 100'den fazla işçinin fabrika kapısında giriş kartı basmadı. Kendilerine iş akdinin fes edildiğine dair mesajlar geldiğini söyleyen işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaparak işçi kıyımına tepki gösterdi.

YARALANAN İŞÇİLER VAR

Olay anında polis işçilere biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı işçilerin darbedildiği ve aralarında yaralananların da olduğu aktarıldı.