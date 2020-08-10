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Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Temmuz ayında Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artış ile 185,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,2 milyon dolarlık ihracat...

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi
10.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:41

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Temmuz ayında Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41 artış ile 185,9 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Birlik olarak 44,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

7 aylık yaş meyve ve sebze ihracatı 1,36 milyar dolar

Başkan Nejdat Sin, milli ekonomiye net döviz girdisi sağlayan sektörler arasında ilk sıralarda yer alan yaş meyve sebze sektörünün korona virüs salgını sürecinde dahi ihracat performansını sürekli yükselterek Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini açıklayan Başkan Sin, 2020'nin ilk 7 ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin ise yüzde 18 artışla 554,7 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını bildirdi.

Temmuzda 181 bin ton ürün ihraç edildi

Yaş meyve sebze ihracatında temmuz bereketi yaşandığını vurgulayan Başkan Sin, "Temmuz ayında 181 bin 681 ton ürünü ihracat pazarlarına ulaştıran sektörümüz, Türkiye'ye 185,9 milyon dolar gelir sağladı. Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'miz ise 62,9 ton ürün ihraç ederek 44,2 milyon dolar gelir elde etti. Yüzde 25'lik artış sağlayan Birliğimiz sektör ihracatına yüzde 24 oranında destek verdi" dedi.

'En çok meyve ihraç ettik'

Yaş meyve sebze sektörünün temmuz ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Sin, "Temmuz ayında 158,7 milyon dolarlık meyve, 20,6 milyon dolarlık sebze ihracatı gerçekleştirdik. Bu ayda en çok ihraç ettiğimiz ürün yüzde 42 artış ve 77,5 milyon dolar değer ile kiraz-vişne oldu. Yüzde 83 artış ve 28,3 milyon dolar değer ile şeftali ikinci, yüzde 112 artış ve 18,8 milyon dolar değer ile kayısı üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda portakal, çilek, hıyar-kornişon ve hurma ihracatında da dikkat çeken artışlar sağladık" diye konuştu.

En fazla ihracat Rusya, Almanya ve Irak'a

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Sin, şunları söyledi:

"Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada 67 milyon dolar değer ile Rusya'yı görüyoruz. Yüzde 52'lik artış yakaladığımız Rusya'nın ardından 44,7 milyon dolar değer ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'ya yönelik ihracatımızda ise yüzde 41'lik artış elde ettik. Üçüncü sıradaki Irak'a ise yüzde 119'luk artışla 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ayda ihracat performansında en fazla artış kaydettiğimiz ülke yüzde 3 bin 167 artış ve 2,1 milyon dolar değer ile İspanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 274 artış ve 1,9 milyon dolar değer ile Fransa, yüzde 196 artış ve 3,1 milyon dolar değer ile Hong Kong takip etti." - MERSİN

Kaynak: İHA

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