HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yaş çay alım kampanyası için havanın ısınması bekleniyor

Yaş çay alım kampanyası için havanın ısınması bekleniyor
05.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:12

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni sezon yaş çay alım kampanyasına ilişkin, "Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, çayın 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni sezon yaş çay alım kampanyasına ilişkin, "Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, çayın 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız." dedi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş çay alım sezonu öncesi eksperlerin göreve başladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, bahçeden bardağa kadar bütün süreci planladıklarını bildiren Alim, üreticilere günlük ve saatlik randevu verilmesi için düzenleme yapacaklarını ifade etti.

Alim, "Bu yıl fabrikalarımızda tedbirler çok daha yüksek olacak. Fabrika içinde var olan sosyal mesafeyi çok daha dikkatli uygulayacağız. Üreticilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık anlamında bir düzeni olacak." diye konuştu.

Alım için dönüm başına yaş çay kotasını belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Alim, "Önceki yıllardan çok daha fazla olacak. Son yılların en yüksek kotası olabileceğini söyleyebilirim." dedi.

Alim, yaş çay fabrikalarının nisan sonu itibarıyla tamamen hazır olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Yaş çayın başlamasına en erken 15 gün daha var. Bölgede yaptığımız incelemelerde en erken alım yapılan Artvin'de bile henüz çay yeterli olgunluğa gelmedi. Çay bazı yerlerde dere içlerinde yanmış. Bazı yerlerde çok kısa. Bu hafta havanın soğuk geçtiği, gelecek haftanın da soğuk geçeceği düşünülürse, 15 gün daha toplanacak boyuta gelmesi zor görünüyor. Toplanacak duruma geldiği an bekletmeden kampanyayı açacağız."

"Daha güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz"

Bu yıl alımlarda sıkıntı yaşanmayacağını belirten Alim, günlük yaş çay alım kapasitesinin 9 bin ton olacağını söyledi.

Alim, "Geçmişte sıkıntıya girmeden çayı yabancı işçi topluyordu. Yaklaşık 600 milyon liranın yurt dışına gittiği söyleniyordu. Biz geçen yıl yabancı işçiye bağımlılığı, randevulu gün sayısını artırarak azaltmaya çalışmıştık. Üretici bir gün randevu olunca işçi bulmak zorunda kalıyordu. Bunu 3 güne çıkararak üreticilerimizin taleplerini karşıladık." diye konuştu.

Üreticilerden endişe etmemelerini isteyen Alim, "Daha güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz. Herkes çaya girmiş olacak. Okullar tatil. Ailece çaya girileceğini düşünüyorum. Belki de 15-20 yıl önceki gibi bu yıl da imece usulü bunu yapacağımızı düşünüyorum. 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasında olduğu gibi çay üreticisi olarak biz bize yeteriz. Çayımızı toplayabilir, üstesinden geliriz." dedi.

"Son yılların en az stoğuyla sezona gireceğiz"

Alim, bu yıl ilk kez özel sektöre 17 bin ton kuru çay sattıklarını belirterek, "Bir özel firmaya daha 10-15 bin ton satma aşamasındayız. Stoklarımız da bugün itibarıyla 70 bin ton civarında. Mayıs 15'e kadar çay olmayacağını düşünürsek stoklarımızda 60 bin ton çay olacak. Son yılların en az stoğuyla sezona gireceğiz." diye konuştu.

Alim, şunları kaydetti:

"2019 ile 2020 mart ayları karşılaştırmasında ciroda yüzde 44'ten 46'ya çıkılmış. Hacim olacak 46,5'ten 46,7'ye çıkılmış. Ortalama fiyat olarak da 27,4'ten 34'e çıkmış. Geçen yılla bu yıl karşılaştırıldığında ilk 4 ayda ÇAYKUR'un kuru çay satışları çok yukarıda. Fiili olarak 40 bin ton çay satışı yapılmış ki böyle bir satış yıllardır hiç olmamış. Normalde çay satışlarında yılın ilk 3 ayı sönük geçer. Koronavirüs etkisini bilemiyoruz ama satışlarımız çok iyi."

Alim, özel sektörün bu işin bir parçası olduğunu belirterek, ortaklaşa hareket edilmesi halinde her kesimin memnun olacağını söyledi.

"Budama yapamadık diye endişelenmeyin"

Üreticilerin, budama yapamadıkları için ÇAYKUR'a yaş çay satamayacakları endişesi taşıdıklarını dile getiren Alim, "Kimse endişelenmesin. Bu yıl üreticilerimiz ÇAYKUR'a ve özel sektöre çay satmadan budamasını yaptırıp bize haber verirse bahçelerindeki budama miktarını yazacağız. Üretici ardından satışlarına başlayabilecek." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Gülşen Yüksel Burak Özçivit
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yaş çay alım kampanyası için havanın ısınması bekleniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:42:12. #1.15#
title