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Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu 2025?

Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu 2025?
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için yaş çay alım fiyatlarını duyurdu. 2024 yılında kilogram başına 19 TL olarak belirlenen yaş çayın alım fiyatı, yeni yılla birlikte güncellendi. Peki, Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu 2025?

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl için yaş çay alım bedellerini açıkladı. Buna göre 2024 yılında 19 olarak belirlenen yaş çay fiyatı, 2025 yılı için güncellendi. Peki, Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu 2025?

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU 2025?

2024 yılında 19 olarak belirlenen yaş çay fiyatı, 2025 yılı için 25,44 olarak güncellendi.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı yaptı ve bu yıl da benzer miktarda alım yapmayı hedefliyor. 2025 yılı için açıklanan yeni fiyat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileyen Bakanlık, yaş çay sektöründe istikrarın devam edeceğini vurguladı.

Yaş çay alım fiyatı kaç TL oldu 2025?

2025 Yılı Yaş Çay Fiyatı Detayları

2024 yılı rekoltesi: 1 milyon 430 bin ton

ÇAYKUR'un 2024 yılı alımı: 783 bin ton

2024 yılı yaş çay fiyatı: 19 TL

2025 yılı yaş çay fiyatı: 25,44 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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