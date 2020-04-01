Yargıtaydan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek istedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca imzasıyla yapılan duyuruda, insanlığın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüsle mücadeleden en az hasarla çıkmak, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek için başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına Yargıtay olarak kurumsal mahiyette katılmaya karar verildiği belirtildi.

Bu nedenle Yargıtay Başkanlığı adına bir hesap numarası açıldığı ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"İlgili kampanya gönüllülük esaslı olmak üzere toplanacak, toplu miktar süre sonunda kampanya hesabına aktarılacaktır. Sayın Başkanlarımız, üyelerimiz, onursal başkan ve üyelerimiz, Yargıtay Cumhuriyet savcılarımız ve tetkik hakimlerimiz için alt sınırı 1000 liradan, personelimiz için 100 liradan az olmamak üzere, ilan edilen hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur."

Mehmet Akarca imzalı duyuruda, Vakıfbank Yargıtay Şubesinde açılan hesaba yapılacak yardımlar için hesap ve IBAN numarasına da yer verildi.

Kaynak: AA