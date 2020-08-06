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Yargıtay son sözü söyledi: "Türkiye Güreş Federasyonu görevinin başındadır"

Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinin iptaline yönelik davada Yargıtay kararını verdi.

Yargıtay son sözü söyledi:
06.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:12

Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinin iptaline yönelik davada Yargıtay kararını verdi.

Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13 Kasım 2016 tarihinde yapılan Türkiye Güreş Federasyonu başkanlık seçimlerinin iptaline yönelik kararı daha önce istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. Bu karara davacı Halil İbrahim Kastan itiraz ederek konuyu temyize taşımıştı. Yargıtay bu konudaki son kararını verdi ve temyiz itirazının reddine, istinaf mahkemesinin aldığı kararın onanmasına karar verdi. Böylelikle Türkiye Güreş Federasyonu seçimlerinin iptaline yönelik açılan dava kapanmış oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?Dava dosyasına göre Halil İbrahim Kastan, 13 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu'nun 4'üncü Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan adaylığı için başvuruda bulunmuştu. Ancak Kastan'ın yüzde 15 asgari delege desteğine sahip olmadığı, adaylık için ödenmesi gereken ücretin de ödenmediği tespit edilmiş ve tüzük gereği adaylığı reddedilmişti. Kastan bunun üzerine avukatı aracılığıyla seçimlerin iptali için Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış, 5 Aralık 2017 tarihindeki davada da seçimlerin iptali yönünde karar verilmişti. Türkiye Güreş Federasyonu konuyu istinaf mahkemesine taşımış, 16'ncı Hukuk Dairesi 2017 yılında verilen seçimlerin iptal kararını kaldırdığını Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşaviri Avukat Murat Türkmen'e tebliğ etmişti. Bunun üzerine Halil İbrahim Kastan konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay da son sözü söyledi ve istinaf mahkemesinin kararını onadı. Böylelikle dava kapanmış oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu tüm kurullarıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına devam edecektir" denildi.


Kaynak: DHA

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