Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı haberleri dikkat çekti.

UKRAYNA ORDUSUNA KATILABİLİR

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Shakhtar'ın Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forveti Junior Moraes, 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine zorunlu askerlik listesine dahil edilebilir.

Junior Moraes

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Junior Moraes geçtiğimiz gün Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını belirterek, Brezilyalı futbolcularla bir video yayınlamış ve Brezilya hükümetine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunmuştu.