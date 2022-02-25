Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor - Haberler

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Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Rusya'nın savaş ilan etmesinin ardından Ukrayna'da 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Bu gelişmeler üzerine Shakhtar Donetsk'in Ukrayna pasaportlu Brezilyalı futbolcusu Junior Moraes'in orduya katılabileceği belirtildi. Moraes geçtiğimiz gün yayınlanan bir videoda otelde mahsur kaldıklarını belirtirken, Brezilya hükümetinden kendilerini kurtarması için yardım çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı haberleri dikkat çekti.

UKRAYNA ORDUSUNA KATILABİLİR

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Shakhtar'ın Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forveti Junior Moraes, 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine zorunlu askerlik listesine dahil edilebilir.

Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyorJunior Moraes

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Junior Moraes geçtiğimiz gün Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını belirterek, Brezilyalı futbolcularla bir video yayınlamış ve Brezilya hükümetine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunmuştu.

Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Vladimir Putin, Ukrayna, Luhansk, Donbas, Savaş, Rusya, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Rahim Çalış :

HANİ NERDE YASAKLANDI HEPSİ ARABALARA BİNMİŞ MÜZİK DİNLEYE DİNLEYE GİDİYO POLONYAYA MOLDOVYAYA BÖLE ÜLKE Mİ KURTARILIR TAMAMEN ABD YE GÜVENMİŞLER ABD ASKER GÖNDERİP ONLARI KURTARICAK SANIYORLAR GENE 1 ÜLKE ABD NİN OYUNUNA GELDİ YANGIN YERİNE DÖNDÜ

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