Yaptırımların İran Ekonomisine Çok Önemli Bir Etkisi Olacak'

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi.

Yaptırımların İran Ekonomisine Çok Önemli Bir Etkisi Olacak'

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi.

Kaynak: Dunya.com

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