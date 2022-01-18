Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka - Haberler Spor
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Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Ertelenen maçın ilk yarısında Malatya penaltı kazandı. Malatya'nın futbolcuları görünmeyen penaltı noktasını temizlerken Furkan Soyalp esprili şekilde o noktaya birkaç kez kar fırlattı. Furkan'ın bu şakası futbolseverleri pek de güldürmedi.

Gaziantep-Yeni Malatya karşılaşmasına yoğun kar yağışı kadar Furkan Soyalp'ın yaptığı şaka damgasını vurdu. İlk yarıda kazanılan penaltıda Malatyalı futbolcular kardan gözükmeyen penaltı noktasını temizlemeye çalıştı.

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

KAR FIRLATTI

Furkan, futbolcuların temizlemek için yoğun uğraş verdiği noktaya eliyle ve ayağıyla kar fırlattı. Furkan bu hareketi yaptıktan sonra gülse de futbolseverler aynı tepkiyi göstermedi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yapıldı.

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

İşte bazı sosyal medya tepkileri:

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasında karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Furkan Soyalp, Gaziantep FK, Kar Yağışı, Spor, Haber

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