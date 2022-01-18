Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Ertelenen maçın ilk yarısında Malatya penaltı kazandı. Malatya'nın futbolcuları görünmeyen penaltı noktasını temizlerken Furkan Soyalp esprili şekilde o noktaya birkaç kez kar fırlattı. Furkan'ın bu şakası futbolseverleri pek de güldürmedi.
Gaziantep-Yeni Malatya karşılaşmasına yoğun kar yağışı kadar Furkan Soyalp'ın yaptığı şaka damgasını vurdu. İlk yarıda kazanılan penaltıda Malatyalı futbolcular kardan gözükmeyen penaltı noktasını temizlemeye çalıştı.
KAR FIRLATTI
Furkan, futbolcuların temizlemek için yoğun uğraş verdiği noktaya eliyle ve ayağıyla kar fırlattı. Furkan bu hareketi yaptıktan sonra gülse de futbolseverler aynı tepkiyi göstermedi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yapıldı.
İşte bazı sosyal medya tepkileri: