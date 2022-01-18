Yaptığı kimseyi güldürmedi! Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka

Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep-Yeni Malatya maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Ertelenen maçın ilk yarısında Malatya penaltı kazandı. Malatya'nın futbolcuları görünmeyen penaltı noktasını temizlerken Furkan Soyalp esprili şekilde o noktaya birkaç kez kar fırlattı. Furkan'ın bu şakası futbolseverleri pek de güldürmedi.