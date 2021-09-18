Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde genç tiyatrocular da desteklenecek - Haberler
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Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde genç tiyatrocular da desteklenecek

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde genç tiyatrocular da desteklenecek

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunma amacıyla genç sanatçıları desteklemeye devam ediyor.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunma amacıyla genç sanatçıları desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Yapı Kredi'nin Türk Eğitim Vakfı'nda oluşturduğu burs fonu aracılığıyla tiyatro alanında eğitim almış ve yüksek lisans eğitimini tiyatro alanında yapmak isteyen 10 öğrenciye burs sağlıyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 6 Ekim'e kadar devam edecek yüksek lisans burs başvurularında adaylar, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından seçiliyor.

Türk Eğitim Vakfı ile oluşturulan burs fonu aracılığıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitimine katkı amaçlanıyor.

Bursla ilgili detaylara "afife.org" adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde genç tiyatrocular da desteklenecek - Haberler
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