YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı açılıyor

05.11.2019 11:28

Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu yarın açılıyor. "Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi" ile 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda en büyük ödüle değer görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ödülü 8 Kasım'da törenle verilecek. Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar yaptığı açıklamada, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılacak Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'na 40'a yakın belediye başkanının katılacağını söyledi



Ana teması Kültür Öncelikli Yönetim olan YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı'nda, Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülü alan projeler sergilenecek ve belediyelere ödülleri törenle verilecek.



Ödül alacak belediyeler



Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren belediyeler ve projeleri şöyle:



Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi.



Jüri özel ödülü



1. Mudanya Belediyesi (Bursa), Tirilye Sanat Evi Projesi/ Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı/ Kumyaka Çevre Sağlıklaştırma Uygulaması. 2. Ünye Belediyesi (Ordu), Ordu'nun Giriş Kapısı, Turizm Adası: Burunucu Projesi.



Proje ödülleri



Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisi Restorasyon Projesi. Afyonkarahisar Belediyesi, Ulu Konak Restorasyonu ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kuva-yi Milliye ve Kent Müzesi Projesi/ Cunda Hükümet Konağı Restorasyon Projesi/ Çeşme Restorasyon Projeleri/ Zağnospaşa Meydan Projesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Zenginler/ Ulucami/ Güllübahçe/ Yeni Cami/ Şehitler/ Gazipaşa Mahalleleri Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projeleri. Ödemiş Belediyesi (İzmir), Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi. Urla Belediyesi (İzmir), Malgaca ve Arasta Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi.



Uygulama ödülleri



Boyabat Belediyesi (Sinop), Eski Belediye Binası ve Kasaplar Çarşısı Yenileme Projesi. Karadeniz Ereğli Belediyesi (Zonguldak), Cıbıroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Askerlik Daire Başkanlığının Kent Müzesine Dönüştürülmesi Uygulaması. Meram Belediyesi (Konya), Tantavi Kültür Sanat Merkezi Projesi. Sındırgı Belediyesi (Balıkesir), Sındırgı Kuvay-i Milliye Butik Müze Oteli. Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul), Merkezefendi Mahallesi Restorasyonu/ Belediye Başkanlık Binası Restorasyonu.



Süreklilik



Alanya Belediyesi (Antalya), Mutfak Kültür Evi Projesi. Burdur Belediyesi, Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi. Kastamonu Belediyesi, 3.Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi/ Acem Hanı Restorasyon Projesi. Kemaliye Belediyesi (Erzincan), Çarşı Sokakları Cephe Sağlıklaştırma Projesi/ Yeni Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi. Safranbolu Belediyesi (Karabük), Akçasu Deresi Rekreasyon Projesi/ Çarşı Bölgesi Canlandırma Projesi. Seyhan Belediyesi (Adana), Prof. Dr. Metin Sözen KUDEB Evi Projesi/ Gesam Kültür Evi Projesi/ Seyhan Belediyesi Kültür Evi Projesi.



Başarı belgesi verilecek belediyeler



Akçadağ Belediyesi (Malatya), Battalgazi Belediyesi (Malatya), Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi (Kocaeli), Kartepe Belediyesi (Kocaeli), Kepez Belediyesi (Antalya), Kocasinan Belediyesi (Kayseri), Konak Belediyesi (İzmir), Nilüfer Belediyesi (Bursa), Şehzadeler Belediyesi (Manisa), Talas Belediyesi (Kayseri), Taraklı Belediyesi (Sakarya), Uşak Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi (Adana) - ANTALYA

Kaynak: İHA