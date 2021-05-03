Yangından kedisiyle birlikte kaçtı
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Yangından kedisiyle birlikte kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sefaköy'de 5 katlı binanın 2. katında balkonda unutulan sigaranın etkisiyle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sefaköy'de 5 katlı binanın 2. katında balkonda unutulan sigaranın etkisiyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride bulanan bir kadın, kedisini almadan dışarı çıkmadı.

İstanbul Sefaköy'de Yeni Mahalle Hekim Sokak'taki 5 katlı Marmara Apartmanı'nın 2. katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Balkonda söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangın kısa sürede büyüdü. Ortalığı duman kapladı. Yangın sırasında içeride bulunanlar büyük bir panik yaşandı. Duman kapanında kalanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O sırada içeride bulunan Nurcan Türker ise, kedisini almadan dışarı çıkmadı. Korkan kediyi güçlükle yakalayan Türker de güçlükle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen vatandaşlara da sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

"HEMEN KEDİMİ YAKALAMAYA ÇALIŞTIM"

Apartman sakini Nurcan Türker, "Sigaradan çıkmış, bilmiyoruz. Herkes bağırmaya çalıştı yangın var diye. Sonra ben kedimi yakalamaya çalıştım. Hemen yakalanmıyor, korktu o da. Onu alalım derken içerisi dumanlar altında kaldı. Annem çıkmadı önce, yangın çok büyümedi zannetti. Onu çıkarmaya çakıştık. Çıktık hepimiz birden. Bilmiyorum zarar ziyan ne var mı" dedi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)

Yangından kedisiyle birlikte kaçtı
Yangından kedisiyle birlikte kaçtı
Yangından kedisiyle birlikte kaçtı
Yangından kedisiyle birlikte kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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