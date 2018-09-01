Yanacak odunlara sanatıyla değer katıyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 40 yıllık marangoz ustası Süleyman Algün, yakılmak için ayrılan odunları atölyesinde el emeği ile işleyerek sanatsal değeri olan eserlere dönüştürüyor.

11 yaşında adım attığı marangozluk mesleğinde 40. yılının içinde olan Aydınlı marangoz ustası Süleyman Algün, müşterilerinin talebi doğrultusunda yakılacak odunlardan sanatsal ürünler yapıyor. Uzun yıllardan bu yana mesleğini severek yapan Algün, ağaçları işleyerek kütük masa, sehpa, sandalye ve dekoratif ürünler üreterek müşterilerinin beğenisine sunuyor. El emeği ürünlerine Türkiye'nin birçok bölgesinden ilgi olduğunu belirten Algün, yaptığı ürünler için yurt dışından bile taleplerin geldiğini ifade ediyor.

"Beşiği de, tabutu da biz yapıyoruz"

Mesleğinde 40'ıncı yılının içinde yer almanın mutluluğunu yaşayan ve hala çalışmaktan üretmekten büyük zevk aldığını ifade eden Algün,"Daha az maliyetle katma değeri daha çok olan ürünleri nasıl üretebiliriz, sanatsal değeri olan işlere nasıl daha çok ağırlık verebiliriz diye bu işe başladık. Bizim buradaki ham maddemiz, fırınlara sobalara gidip yanacak odunlar. Yaptığımız işin ana kaynağı, yanmasını engellediğimiz ağaçlar. Tabi ağaç hemen çalışılan bir malzeme değil. Kurutmaya aldığımız ağaçlar var. Kurutma işleminden sonra ağaçlarımızı işliyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre üretimler yapıyoruz. Ağırlıklı olarak sehpa ve masalarımız var. Hanımların son dönemde ilgi duyduğu kütük masa sehpa türleri ve ahşabın her türünü üretebiliyoruz. Beşiği de biz yapıyoruz, tabutu da biz yapıyoruz. Genelde özel müşterilerimiz geliyor. Türkiye'nin her yerinden müşterilerimiz bizi arıyor. Ülkemizin değişik bölgelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Nerden talep gelirse gelsin ürünlerimizi kargo vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Ürünlerimiz için yurt dışından arayan müşterilerimiz de oluyor" diye konuştu.