Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

29.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:43
Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kayseri'de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kayseri'de yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki kişi arasında yan bakmadan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri üzerinde bulunan bıçakla Ahmet B.'yi(19) bacağından bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahmet B., 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilirken, olayın şüphelisi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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