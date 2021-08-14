Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi
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Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi

Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 7-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından 7-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında Aksaray Hasan Dağı'nda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi.

106 erkek, 14 kadın toplam 120 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporcu ve kulüplere düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Balta, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman ve sporcular katıldı. Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman yaptığı konuşmada, Hasan Dağı'nda düzenlenen yarışlarda milli takım seçmelerinin de yapıldığını ve şampiyonanın sorunsuz şekilde sona erdiğini söyledi.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve kulüpler şu şekilde oluştu:

Genel Klasman: 1. Serdar Tur, 2. Hüseyin Tanrıverdi, 3. Orkut Baysal.

Kadınlar Klasmanı: 1. Gülşah Hoş, 2. Merve Gülşah Arslan, 3. Nurten Mert.

Spor Klasmanı: 1. Batuhan Erdin, 2. Muhammed Yasir Özkesici, 3. Berke Eyüp Özcan.

Kulüpler Klasmanı: 1. AYPSK, 2. Albartos Sportif Havacılık, 3. Rüzgar Havacılık.

Sporcu ve kulüplere kupa ve madalyaları protokol mensupları tarafından verildi. - AKSARAY

Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi
Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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