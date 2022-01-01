Yamaç paraşütçülerinden 2022 yılının ilk uçuşu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut ve ekibi karlı ve soğuk havaya rağmen, bin 760 metre rakımlı Kestane Dağı'ndan yılın ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİMHAVK) Başkanı Celal Akbulut ve kulüp üyeleri, karla kaplı bin 760 rakımlı Simav Kestane Dağı'ndaki Aksu takeoff'tan 2022 yılının ilk uçuşunu gerçekleştirdiler.

Simav dağının yüksek kesimlerindeki kar birikimine ve soğuk havaya aldırış etmeyen Akbulut ve ekibi, yamaç paraşütü ile yılın ilk uçuşlarını tamamlayıp kusursuz bir iniş yaptı.

Yamaç paraşütü eğitimci pilotu Celal Akbulut sakin ve güneşli bir havada uçuşlarını yaptıklarını belirterek, Simav'da böyle bir Takeoff'a sahip oldukları için çok şanslı olduklarını ifade etti. Akbulut, "Günün her saatinde boş vakitlerde gelip uçuş yapılabilecek bir yerdeyiz. Bin 760 metre yükseklikten Simav'ı ve çevresindeki doğal güzellikleri görebiliyorsunuz. İnişten 30 dakika sonra takeoff'a yeniden çıkılıyor. Sabah iş öncesi veya akşam iş çıkışı uçuş yapabilirsiniz" dedi. - KÜTAHYA