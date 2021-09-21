Yalova'da ikiz kız kardeşler aynı gün dünyaevine girdi - Haberler
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Yalova'da ikiz kız kardeşler aynı gün dünyaevine girdi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
Yalova'da ikiz kız kardeşler aynı gün dünyaevine girdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan ikiz kız kardeşler, çifte düğünle dünyaevine girdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan ikiz kız kardeşler, çifte düğünle dünyaevine girdi.

Recep ve Nihayet Tekin'in ikiz kızlarından Nursen Tekin ile Bekir Polat Arslan'ın, Nurşen Tekin ile Ali Kuşcu'nun nikah törenleri ilçede bir düğün salonunda yapıldı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Tavşanlı beldesi Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ile AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer'in şahitlik ettiği nikahlar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından kıyıldı.

Törenin ardından Belediye Başkanı Oral ile şahitler, çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Yalova'da ikiz kız kardeşler aynı gün dünyaevine girdi

Yalova'da ikiz kız kardeşler aynı gün dünyaevine girdi

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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