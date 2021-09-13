YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAK - Haberler
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YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAK

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YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAK

YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAKAsfalt serimi tamamlanan ve kaldırımları yenilerek yıllar sonra modern bir görünüme kavuşan Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Yalova Belediyesi ekipleri müteahhit firmanın hatasını tespit etti.

YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAK

Asfalt serimi tamamlanan ve kaldırımları yenilerek yıllar sonra modern bir görünüme kavuşan Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Yalova Belediyesi ekipleri müteahhit firmanın hatasını tespit etti. Asfalt serim işleminin bitimi ardından Yalova Belediyesi Mühendisleri tarafından yapılan kontroller çerçevesinde Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde asfaltın belirlenen ölçülerde yapılmadığı ortaya çıkarıldı. Yalova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde asfalt seriminde hata olduğu, yolda su biriktiği ve yapılan imalatın hatalı olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple; Belediyemiz tarafından yüklenici firmaya yol söktürülüp, yeniden yaptırılacaktır. Belediyemiz tarafından yükleniciye bu işlem için herhangi bir bedel ödenmeyecektir" denildi.

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Haber: YALOVA BELEDİYESİ HATAYI TESPİT ETTİ YOL YENİDEN YAPILACAK - Haberler
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