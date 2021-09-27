Yalnız yaşayan Zahide Teyze'nin evi onarılıyor

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe mezrasında tek başına yaşayan 65 yaşındaki Zahide Teyze'nin evi, Kızılay Muradiye Temsilciliği ve gönüllüler tarafından onarılıyor.

Kızılay Muradiye Temsilciliği, Demirtepe mezrasında yalnız yaşanan 65 yaşındaki Zahide Karakoç'un toprak olan evinin zemininden dolayı haşerelere maruz kaldığını tespit etti. Bunun üzerine yardım kampanyası başlatan Kızılay ekibi, yardımsever vatandaşların desteği ve gönüllü ustalarla evin zeminine beton dökerek parke yaptırmak için çalışma başlattı.

Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, geçtiğimiz günlerde Demirtepe mezrasında yalnız yaşayan Zahide Karakoç'u tespit ettiklerini söyledi. Yay, "Teyzemizin evinin zeminin toprak olup sürekli haşerelerin geldiğini gördük. Yardımsever vatandaşlarımızın desteği ile gerekli malzemeleri alarak evin zeminini yapmaya başladık. Evin zemini bittikten sonra daha rahat bir yerde uyuması için yardımsever vatandaşlarımızdan temin ettiğimiz yatağını da getireceğiz Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Dertleri bizim derdimizdir, sevinçleri bizim sevincimizdir. Hayırsever vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz, Allah onlardan razı olsun" dedi. - VAN