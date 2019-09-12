'Yalın 6 Sigma'yı hayata geçiren 'ilk ve tek' elektrik perakende şirketi oldu

12.09.2019 11:37

YEPAŞ 'Yalın 6 Sigma'yı hayata geçiren 'ilk ve tek' görevli elektrik perakende şirketi oldu ve bir ilke daha imzasını attı.



Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi olan Yalın 6 Sigma'yı YEPAŞ sektörde bir ilk olarak hayata geçirdi ve süreçlerine dahil etti. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile sektörde yine bir ilke imza atmış oldu.



YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, "Sorumluluğumuz büyük, insan hayatına kritik bir noktada etki eden önemli bir işi, operasyonel olarak geniş bir coğrafyada var gücümüzle gerçekleştiriyoruz. Sorumluluğumuzdan yola çıkarak tüm süreçlerimizi ve operasyonlarımızı hatasız ve mükemmel hale getirebilme konusunda önemli bir misyona sahibiz. Bu doğrultuda 2019 yılı başında 2 proje, 5 kaizen konusu belirleyerek Yalın 6 Sigma yolcuğuna başladık. Bu yolculukta arkadaşlarımız dış ve iç eğitimler aldılar. Toplam 13 çalışanımızın doğrudan katkı sağladığı çalışmalarımız projeler ile birlikte tüm çalışanlarımıza yayıldı. ve bu sinerjiden şirketimize önemli bir katkı ortaya çıktı. Şirketine adanmış çalışanlarımız potansiyelini bir kez daha ortaya koyarak bu sürecin kahramanı oldular. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA