Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 9. bölüm bugün var mı? Yalancı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı bölüm bugün mü, Yalancı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı'nın 8. Bölümünde; Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden haber sizdir. Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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