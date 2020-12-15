Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

15.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:52
Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, 16 pet şişe içerisinde yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli tahkikata başlandığı bildirildi. - HAKKARİ

Yakıt deposuna zulalanmış 5 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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