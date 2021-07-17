Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığından alacaklarının bir kısmını bağışladı

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yaptığı hizmet protokolü kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde sevkli hastalara verilen hizmetler karşılığında doğan alacaklarının 33 milyon liralık kısmını bağışladığını açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yaptığı hizmet protokolü kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde sevkli hastalara verilen hizmetler karşılığında doğan alacaklarının 33 milyon liralık kısmını bağışladığını açıkladı.

Devletten alacağı 33 milyon lirayı bağışlayarak kalan tutarı da uzun vadeli taksitlendiren Yakın Doğu Üniversitesi, toplum sağlığına yönelik pek çok hizmeti de geçtiğimiz dönemde ücretsiz olarak üstlendi. Şubat 2020'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangın nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için kapıları bütün hastalara ücretsiz açan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine 100'ün üzerinde hasta kabul etmişti. Erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine getirilen 13 bebeğin tedavileri tamamlanırken, acil servise başvuran hastalara da tüm acil servis hizmetleri ücretsiz olarak verilmişti.

Pandemi döneminde de acil servis hizmetlerini ücretsiz vermeyi sürdüren üniversite hastaneleri, Covid-19 aşılamalarına da aktif bir şekilde destek vererek 40 bin doz Covid-19 aşısı yaptı. Ayrıca pandemi sürecinde, anne ve bebek sağlığını gözeterek hamilelere yönelik de pek çok ücretsiz hizmet verdi.

"Her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Özellikle pandemi döneminde toplum sağlığını korumak ve yaşanan süreçte devlete destek olmak için pek çok hizmeti ücretsiz verdiklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak başta eğitim ve sağlık olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz her alanda en önemli önceliğimiz Kıbrıs Türk Toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin gücüne güç katarak bu topraklardaki köklerimizi geliştirmek ve büyütmektir. Aynı amaçla, Günsel Aile Kurulunda aldığımız kararla Sağlık Bakanlığından olan alacaklarımızın 33 milyon lirasını bağışlayarak, kalan alacaklarımızı da uzun vadeli taksitlendirme kararı aldık" açıklamasında bulundu. İrfan Suat Günsel, "Bundan sonraki süreçte de her zaman olduğu gibi halkımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı