Yakaladığı 2 köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çekip, denize saldı KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde hobi olarak oltayla balık tutan Tekin Saba (41) 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında, 2 camgöz köpek balığı yakaladı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde hobi olarak oltayla balık tutan Tekin Saba (41) 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında, 2 camgöz köpek balığı yakaladı. Köpek balıklarıyla fotoğraf çektiren Saba, balıkları daha sonra denize saldı.

Dilovası ilçesi Tavşancıl sahilinde hobi olarak oltayla balık tutan Tekin Saba, dün akşam saatlerinde oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Oltayı denizden çıkaran Saba, camgöz cinsi köpek balığı yakaladığını gördü. 10 dakika sonra yeniden denize olta atan Tekin Saba, bir camgöz balığı daha yakaladı. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığındaki iki camgöz köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çektiren Saba, daha sonra onları denize saldı.

Kaynak: DHA