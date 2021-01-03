Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı
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Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı

03.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:41
Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç'ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek'i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddia etmişti. Sarnıç'ın "Aile dostum" dediği Şenürek ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ise Aşık, Sarnıç'ın Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tuttuğu ihbarını almış, olayı mahkemeye taşımıştı. Şikâyetin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Sarnıç'ın, dava kayıtlarına ikinci tetikçi olarak geçen Baycan Şenürek'le beraber olduğu ortaya çıktı. Sarnıç önceki gün Şenürek'le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şenürek ise karelere şu notu yazdı: "Aşkla deniz havası. Şimdi daha güzelsin İstanbul."

Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı

"ARAMIZDA ARKADAŞLIK DIŞINDA BİR ŞEY YOK"

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'ın ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'i tuttuğunu geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı: "Avukatıma gelen mesajda Yağmur Sarnıç'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu ve Baycan Şenürek'in beni öldüreceği yazılıydı." Aşık'ın şikâyetinin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve Şenürek, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şenürek iddiaları kabul etmemiş ve "Yağmur Sarnıç'la aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yağmur Sarnıç, boşanma aşamasındaki eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için ikinci tetikçi olarak Baycan Şenürek'le anlaştığı iddialarına şu yanıtı vermişti: "Emre Aşık'ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Şenürek'e para vermedim. Aile dostumdur. Baycan, ne başkasını ne de Emre Aşık'ı tanır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

(Hürriyet)

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