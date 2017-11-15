Yağız Avcı Avrupa'nın En İyisi Olmak İçin Yarışacak

Beş kez Türkiye, bir kez de Doğu Avrupa Ralli şampiyonu Yağız Avcı, co-pilotu Bahadır Gücenmez ile birlikte 17-18 Kasım tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenen Casinos do Algarve Rallisi'nde Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.



Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Baumschlager ve Neo Motorspor desteğiyle Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birinde etaplara çıkacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 40 ekibin katılacağı FIA Avrupa Ralli Kupasının finali, bu sene 17-18 Kasım'da toplam uzunluğu 155.77 km olan 13 özel etapta koşulacak. Her sene farklı ülkede düzenlenen ve Avrupa'nın yedi farklı bölgesinde yapılan şampiyonalarda ilk 5'e girenlerin katılmaya hak kazandığı final yarışının kazananı FIA Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi oluyor. 2017 Balkan Ralli Kupası'nda sezonu üçüncü sırada tamamlayarak finale katılma hakkı kazanan Avcı-Gücenmez ikilisi, başarılı bir test dönemi geçirdikleri yeni araçları Skoda Fabia R5 ile mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Türkiye'den bu zorlu yarışta Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisine ek olarak, Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz, Neo Motorspor adına da Mitsubishi Lancer EVOIX ile Adil Küçüksarı-Kerim Tar start alacak diğer ekipler olacak. - İSTANBUL