Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı

Denizli'de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı
21.09.2020 06:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 07:01

Denizli'de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı. Yan yatarak durabilen araçta aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçta eşi ve 17 yaşındaki kızı bulunan Hüseyin F. İdaresindeki 20 NK 431 plakalı ticari araç seyir halinde iken havanın yağışlı olması dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulduktan sonra araç, takla atması sonucu yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücün ağır yaralı olduğunu belirlerken yaralanan aileyi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, Sürücü Hüseyin F. Hastanede ameliyata alınarak hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kızı ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Halil Sezai Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Niğde Atama Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 07:01:53. #1.15#
title