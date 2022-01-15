Doktoralı tek uzmanın 'TCG Ufuk'a karakulaklı amblem sevinci

TÜRKİYE'de karakulak üzerine doktoralı tek uzman olan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, donanmaya yeni katılan 'TCG Ufuk' gemisinin ambleminde karakulak kullanılmasını, nesli tehlike altındaki türün korunması ve farkındalığı açısından sevinçle karşıladığını belirtti. Dr. İlemin, kulaklarını 20 farklı kas grubuyla kontrol eden karakulakların muazzam işitme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından projelendirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olan 'TCG Ufuk'un ambleminde 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal) görseli kullanıldı.

Ülkedeki karakulakların biyolojileri ve ekolojilerini anlamak için yeni proje başlatılacağını da açıklayan Dr. İlemin, "Karakulakların ekolojilerini ve biyolojilerini anlamak için onları doğada GPS koordinatı kaydeden vericili tasmalarla takip edeceğiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başını çektiği bir AB projesi olan 'Nesli Tehlikedeki Türler Projesi' kapsamında 'Karakulak Tür Eylem Planı' hazırlanacak. Bu projede danışman olacak olmamız beni ayrıca mutlu ediyor. Bu proje sayesinde ülkemizdeki karakulakların ve habitatlarının korunması için kamu ve sivil toplum ortaklığı ile gerekli faaliyetler planlanacak ve uygulanacak. Ayrıca bugünlerde çekimi süren ve yönetmenliğini Ece Soydam'ın yaptığı karakulak belgeseli de türü tanıtacak önemli bir yapım olacak" diye konuştu.