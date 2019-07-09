Xiaomi'nin Amiral Gemisi mi 9'a Gelen 9 Yeni Özellik

Mart 2019'da piyasaya sürülen Xiaomi mi 9, yepyeni özelliklere kavuşmaya hazırlanıyor. Xiaomi ekibi, amiral gemilerine kendi geliştirdikleri Mimoji özelliği ve Gökyüzü Değiştirme özelliği de dâhil olmak üzere 9 adet yenilik getiriyor. Gelin güncellemeyle eklenecek yeniliklere yakından bakalım.

1. Panoramik selfie zamanlayıcı modu:

Bu özellik, panoramik fotoğraflar çekerken kenarların bozulmaması için özel bir algoritma kullanıyor.

2. Always on Display Spiral Saat

Xiaomi mi 9, AMOLED ekran kullanıyor ve Always on Display özelliğini destekliyor. Xiaomi ekibi, cihaza yeni AoD özellikleri ekledi ve ekrana spiral dalga formuna sahip göz alıcı bir saat yerleştirdi.

3. Üç Boyutlu Akıllı Hareket:

Bu özellik, telefonunuz ile havada belirli şekiller çizerek belirli uygulamaları veya işlevleri kullanabilmenize yarıyor.

4. Mimoji:

Xiaomi CC9e ve Xiaomi CC9 ile birlikte gördüğümüz Mimoji özelliği, artık Xiaomi mi 9'a da geliyor. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak kendi avatarlarını oluşturabilecek, bununla beraber fotoğraf ve video kayıtları alabilecekler.

5. Gökyüzü Değiştirme Filtresi:

Xiaomi CC9 ve CC9e ile gördüğümüz bir başka özellik, çektiğiniz fotoğraflarda gökyüzünü değiştirmenize olanak sağlıyor.

6. Daha fazla şehir için NFC otobüs kartı desteği:

Bizimle pek bir alakası olmasa da Xiaomi ekibi, mi 9'un Çin'deki 256 şehir ve 17 otobüs kartı için NFC desteği alması adına çalışıyor.

7. Xiao AI Atık Sınıflandırma:

Çevreyi temiz tutabilmenize yardımcı olabilmek için Xiaomi'nin Xiao AI asistanı, size atıkları doğru imha edebilmeniz adına yardımcı olacak.

8. Yükseltilmiş kare hızı:

Xiaomi mi 9, PUBG gibi oyunlarda performansı sonuna kadar yaşayabilmeniz için yüksek grafiklerde 60 FPS'i garantileyecek bir kare hızı yükseltmesi alacak.

9. Android Q:

Mi 9, Android Q betasına sahip olacak. Xiaomi, şimdiden bazı test edicileri çalıştırdıklarını ve kapalı betanın bu hafta içinde yayınlanabileceğini söyledi.

Xiaomi mi 9'un yeni güncellemesiyle birlikte gelecek özellikleri sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de en beğendiğiniz özelliği yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.