Xbox Game Pass nedir? Xbox Game Pass oyunları nelerdir? Xbox Game Pass fiyatı ne kadar? Microsoft Xbox Game Pass'e Rainbow Six Siege'i de ekliyor!
Xbox Game Pass EA Play ile birleşerek yepyeni bir deneyim sunuyor. Xbox Game Pass ve EA Play hakkında merak ettikleriniz haberimizin detaylarında...
Oyuncular için yepyeni bir deneyim sunan Xbox Game Pass EA Play ortaklığı sonrası, Xbox oyunlarının gelişimi de devam etmektedir. Xbox Game Pass nedir? Xbox Game Pass oyunları nelerdir? Xbox Game Pass fiyatı ne kadar?
XBOX GAME PASS NEDİR?
Xbox Game Pass'te 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna ve sürekli eklenen yeni oyunlara erişim bulunur. Konsol, bilgisayar veya her iki platformda oyun oynayanlar için bir plan mevcuttur. Aylık düşük bir ücret karşılığında Xbox Game Pass'e katılın ve yeni favori oyununuzu keşfedin.
XBOX GAME PASS KAYIT OLMA
https://xbox.com/gamepass adresinden en uygun olan Xbox Game Pass planını (Ultimate, Bilgisayar veya Konsol) seçebilir ve satın alabilirsiniz.
XBOX GAME PASS ULTIMATE
Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Live Gold'un tüm avantajlarının yanı sıra 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyunu içerir. Sürekli yeni oyunlar eklenmeye devam eder, böylece oynamak için her zaman yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Özel üye fırsatlarının ve indirimlerinin tadını çıkarın. En gelişmiş çok oyunculu ağda arkadaşlarınızla birlikte oynayın ve yeni favori oyununuzu keşfedin.
XBOX GAME PASS FİYATI
Farklı ödeme planları ile farklı özellikler sunan Xbox Game Pass fiyatları 5,90 ile 29,99 TL arasında değişiyor.
XBOX GAME PASS EA PLAY
Ekstra maliyet olmadan Xbox Game Pass'e gelecek EA Play ile EA'in başlıca oyunlarından oluşan bir koleksiyona erişim elde edin. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri 10 Kasım'da Xbox Series X|S dahil olmak üzere Xbox konsollarında EA Play'in keyfini çıkarmaya başlayacak; Ultimate veya PC planına sahip üyeler de Aralık ayında Windows 10 bilgisayarlarda EA Play'in keyfini çıkarabilecek.
XBOX GAME PASS OYUNLARI NELERDİR?
Xbox Game Pass'de PC için toplam 208 oyun bulunmaktadır.
Xbox Game Pass'de konsol için toplam 242 oyun yer almaktadır.
Bilgisayar oyunları içerisinde en popüler oyunlar aşağıdaki gibidir. Yeni yapılan bir açıklamaya göre Rainbow Six Siege de Xbox Game Pass'e gelecek.
Drake Hollow
Forza Motorsport 7 Standard Edition
Age of Empires II: Definitive Edition
Crusader Kings III
Descenders
Forza Horizon 4 Standard Edition
Gears 5
Gears 5 Ultimate Edition
Golf With Your Friends
Grounded - Oyun ön izleme
Halo: The Master Chief Collection
Microsoft Flight Simulator: Standard
Minecraft Dungeons - Windows 10
No Man's Sky
RESIDENT EVIL 7 biohazard
Sea of Thieves
State of Decay 2: Juggernaut Edition
The Outer Worlds
Totally Accurate Battle Simulator (Game Preview)
Wasteland 3 (PC)
World War Z