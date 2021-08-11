Wushuda Türkiye şampiyonluğuna hem bireysel hem öğrencileri için hazırlanıyor

Ağabeyinin yönlendirmesiyle 4 yaşında uzak doğu sporlarına yönelen Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü ve sporcusu Şeyhmus Çakmak, hem bireysel hem de öğrencilerinin başarısı için "Uluslararası Wushu Türkiye Açık Şampiyonası" için hazırlık yapıyor.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle 4 yaşında uzak doğu sporlarına yönelen Wushu Kung Fu Milli Takım Antrenörü ve sporcusu Şeyhmus Çakmak, hem bireysel hem de öğrencilerinin başarısı için "Uluslararası Wushu Türkiye Açık Şampiyonası" için hazırlık yapıyor.

Gaziantep'te yaşayan 33 yaşındaki Çakmak, ağabeyi Mehmet Tarık'ın yönlendirmesiyle 4 yaşında ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul'da uzak doğu sporlarına başladı. Geçen zaman içerisinde bu sporlara ilgisi artan Çakmak, hem ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini tamamladı hem de tutkusu olduğu spordan vazgeçmedi.

Uzak doğu sporlarından wushu kung-fu'ya yoğunlaşan Çakmak, kendini bu alanda geliştirerek ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda başarılar elde etti. Ülkesini gururlandırmak amacıyla yaşadığı Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi çatısı altında 7 ila 70 yaş aralığındaki 95 sporcusuyla çalışmalarını azimle sürdüren Çakmak, kendisini ve antrenörlüğünü yaptığı çocukları ulusal ve uluslararası müsabakalara yönlendiriyor.

Görme engelli ve uyuşturucu kullanan gençleri sporla topluma kazandırarak önemli sosyal sorumluluk projelerini yürüten Çakmak, katılmaya hak kazanan 6 öğrencisiyle 1-10 Eylül tarihlerinde Nevşehir'de organize edilen "Uluslararası Wushu Türkiye Açık Şampiyonası"nda madalya almak istiyor.

Çakmak, AA muhabirine, Uzak doğu sporlarıyla 29 yıldır aktif şekilde ilgilendiğini ve sporun hayatının vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Küçük yaşlarda eğitim için geldiği Gaziantep'te spor hayatını antrenörlük unvanıyla da taçlandırdığını anlatan Çakmak, şu an birçok öğrencinin yetiştirmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Öğrencileriyle uluslararası organizasyonlar için çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Hem milli sporcular çıkardık hem de uyuşturucu bağımlısı çocukları sporla topluma kazandırdık. Bunları yaparken de ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldım. Buralarda önemli dereceler aldım. İnşallah 1-10 Eylül'de uluslararası bir şampiyonamız var. Hem ben hem de öğrencilerimiz gazi şehrimizi orada temsil edeceğiz. Amacımız gazi şehrimizi ve ülkemizi onlarca ülke arasında en iyi yerlere getirmek ve en güzel şekilde temsil etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir