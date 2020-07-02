Worms Rumble PC ve Konsollar İçin Duyuruldu
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Worms Rumble PC ve Konsollar İçin Duyuruldu

Sevimli tahta kurtlarımız uzun bir aradan sonra geri dönüş yapacaklar. Team 17, Worms Rumble oyununun

Worms Rumble PC ve Konsollar İçin Duyuruldu
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:41

Sevimli tahta kurtlarımız uzun bir aradan sonra geri dönüş yapacaklar. Team 17, Worms Rumble oyununun duyurusunu gerçekleştirdi.

Team17 tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Worms serisinin ilk oyunu 1995 yılında satışa sunulmuştu. Sonraki yıllarda çıkan ve konseptin bozulmadığı seri oyunlarında küçük bir kurtçuk birliğini kontrol ediyorduk. Deforme olabilen haritalarda, duruma göre yapay zeka tarafından kontrol edilen takım(lar)a veya aynı sistemde yerel ağ bağlantısı üzerinden veya çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Çizgi-film şeklindeki görsellik ve kullanılan acayip silahlar ile bizlere oldukça keyifli anlar yaşatan serinin son oyunu 2016 yılında Worms W.M.D olmuştu.

Dört yıllık bir aranın ardından yeni bir Worms bizlerle olacak: Worms Rumble. PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan yeni oyun, eğer bir aksilik yaşanmazsa, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Worms Rubmle Tanıtıldı!

Bildiğiniz gibi Worms serisi sıra tabanlı strateji türünde bir seri olarak öne çıkmıştı. Ancak Worms Rumble ile bu sisteme veda edilecek. Otuz iki oyunculu arenalarda artık gerçek zamanlı Battle Royale savaşları bizleri bekleyecek. Yani artık hamlenizi yapmak için sıranın size gelmesini beklemek durumunda olmayacaksınız. Oyunda ayrıca ister tek başınıza isterseniz de dört kişilik grubunuzla katılabileceğiniz Deathmatch ve Last Worm Standing modları da olacak.

Team 17 tarafından duyuruya ek olarak verilen diğer detaylarda Bazooka, Shotgun Holy Hand-Grenade gibi sevilenlerin yanı sıra mühimmat deposuna yeni silah da eklenecek ve seviye atladıkça bu silahları da kullanabilir hale geleceksiniz. Haliyle düşman tahta kurtlarına daha fazla zarar verebileceksiniz.

Worms Rumble oyununda ek deneyim puanı ve ödüller için katılımda bulunabileceğiniz sezonluk etkinlikler, günlük meydan okumalar ve topluluk işbirliği olacakken, kazandığınız deneyim puanları ve oyun içi krediler ile yeni görünümler, kıyafetler, aksesuarlar ve karakter tepkileri açabileceksiniz. The Lab sisteminde ise yeni oynanış mekaniklerini ve silahları test etme imkanı bulacaksınız.

15 Temmuz 2020 Çarşamba TSİ 14: 00 - 20 Temmuz 2020 Pazartesi TSİ 10: 00 arasında da bir PC beta testi düzenlenecek. Eğer Worms Rumble oyununu denemek isterseniz, buradan kaydınızı yaptırmanız gerekiyor.

Konsollar ve PC arasında çapraz platform desteğinin de olacağı oyun için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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