Wimbledon günlüğü #11

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da erkekler ana tablosunda finalistlerin belirlendiği günü geride bıraktık.



Son şampiyon Novak Djokovic, kariyerinin ilk Grand Slam yarı finalini oynayan Roberto Bautista-Agut’u 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2’lik set skorlarıyla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dünya 1 numarası karşısında gücü yetmemiş olsa da Bautista-Agut turnuva boyunca gösterdiği performansla büyük alkış topladı. İspanyol tenisçi aynı zamanda Pazartesi günü açıklanacak olan dünya sıralamasında 13. basamağa yükselerek kariyer zirvesini görecek. Djokovic ise Wimbledon’daki galibiyet serisini 13 maça çıkararak bu turnuvada altıncı finaline yükseldi.



Günün diğer yarı final mücadelesi, Londra’da en son 2008 finalinde oynamış Roger Federer ile Rafael Nadal’ı karşı karşıya getirdi. 40. Fedal randevusunu 7-6(3), 1-6, 6-3 ve 6-4 ile kazanan Federer, Wimbledon’da 12, toplamda ise 31. Grand Slam finaline yükseldi. Pazar günü izleyeceğimiz final, Federer ile Djokovic arasındaki 48. buluşma olacak. Bu ikilinin daha önce oynadığı maçlarda Djokovic’in 25-22 üstünlüğü bulunuyor.













Yeni günün “yıldızlı” maçı







Serena Williams ile Simona Halep’in sahne alacağı kadınlar finali bugün TSİ 16.00’da başlayacak. Serena 11. Wimbledon finalinde sekizinci kupası için korta çıkarken, Halep ise beşinci Grand Slam finalinde ikinci şampiyonluğu için ter dökecek. Karşılaşma, Eurosport 2 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.