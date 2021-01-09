WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor
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WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor

09.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:47

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer alıyor.

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıları hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı. Facebook ile WhatsAppkullanıcılarının verilerini paylaşacağını açıklayan platform kullanıcılara seçim hakkı tanımadı.

Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp'ıkullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak. Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek. Söz konusu kararın 8 Şubat itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ALRETNATİF MESAJLAŞMA UYGULAMALARI İLGİ GÖRÜYOR

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'TelegramMessenger' yer aldı. İkinci sırada, Teslave SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ınWhatsApp'a karşılık önerdiği 'Signal' uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi.

WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Google'ın uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP ÇİFTE STANDAR UYGULUYOR

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybediyor
Haber Yorumları (1)
MARDİNLİ: ben şahsen whatshap''a ait önce hesabımı sildim, ardından kaldırdım. Bu saçmalık ve rezalet dünyada görülmüş şey değildir. insanın bilgilerini paylaşmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. hele hele izin alma cereti hiç mi hiç yoktur. Sizde hesabınızı önce silin, ardından kaldırın. Dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim onlara.
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