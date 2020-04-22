Washington Post'a konuşan CDC Direktörü Redfield: İkinci dalga koronavirüs salgını grip mevsimine...
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Koronavirüs, Sağlık
BBC

Washington Post'a konuşan CDC Direktörü Redfield: İkinci dalga koronavirüs salgını grip mevsimine...

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Washington Post gazetesine verdiği röportajda ikinci dalga Covid-19 salgınının grip mevsimine denk geleceğini ve durumun daha kötü olabileceğini söyledi.

22.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:50
Washington Post'a konuşan CDC Direktörü Redfield: İkinci dalga koronavirüs salgını grip mevsimine...

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü, ikinci dalga koronavirüs salgınının kış aylarında 'grip mevsimine' denk geleceği için 'çok daha kötü geçebileceği' uyarısında bulundu.

Washington Post gazetesinden Lena H. Sun'a konuşan CDC Direktörü Robert Redfield, "Virüsün gelecek kış milletimize saldırısının, şimdi geçtiğimiz döneme kıyasla çok daha zorlu olacağı ihtimali var. Bunu diğerlerine de söyledim, kafalarını arkalarına yaslayıp ne demek istediğimi anlamıyorlar" dedi.

Redfield, "Grip salgınıyla koronavirüs salgınını aynı anda yaşayacağız" uyarısında bulundu ve artacak vakalarla ABD'de sağlık sistemi üzerinde büyük baskı oluşacağını ifade etti.

ABD'de de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42.000'i geçti. ABD genelindeki hastanelerde test kiti, solunum cihazı ve sağlık çalışanları için koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanıyor.

Washington Post'a konuşan CDC Direktörü virolog Redfield, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması durumunda da yetkililerin sosyal mesafe uygulamanın önemini yeterince anlatmaları gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon kapanların belirlenmesi için testlerin artırılması ve temas takip yöntemine de dikkat çeken Redfield, böylece yeni vakaların büyük salgınlara yol açmasının da engelleneceğini belirtti.

Redfield, gelecek yaz aylarında ABD sağlık çalışanlarının Amerikalıları 'grip aşısı olmaya ikna etmeleri' gerektiğini ifade edip böylelikle grip nedeniyle hastaneye gideceklerin sayısının da azaltılabileceğini söyledi. Redfield, grip aşısı olarak "Koronavirüs kapabilecek anneniz veya büyük anneniz için hastanede bir yatak ayırmış olabilirsiniz" dedi.





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