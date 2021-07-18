Washington'da beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla vurulması panik yarattı
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Washington'da beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla vurulması panik yarattı

Washington'da beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla vurulması panik yarattı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.

NEW ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.

Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.

Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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