Volkswagen: Türkiye'ye alternatif arayışında değiliz

22.10.2019 16:59

Türkiye'nin Suriye harekatı nedeniyle kurulacak yeni fabrikayla ilgili kararını erteleyen Volkswagen, yeni yer arayışında olmadığını açıkladı.Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle yeni fabrika için verilecek kararı ertelemiş olmasına rağmen yeni yer arayışı içinde olmadığını bildirdi.



VW Yönetim Kurulu'nun üretimden sorumlu üyesi Andreas Tostmann gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri harekat sonrasındaki gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini ve bu nedenle yeni fabrikayla ilgili planların "askıda" olduğunu belirtti.



Planlanan projenin hayata geçirilmesiyle ilgili daha zaman olduğu ve bu nedenle rahat oldukları mesajını veren Tostmann, Türkiye'deki fabrikayla ilgili "o ya da bu şekilde bir karar belirlendiğinde" kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti. Tostmann, "Alternatif yer planlamaları yapma durumunda değiliz" diye konuştu.



Manisa'da 4 bin kişilik istihdam



VW'nin bir milyar euroyu aşkın yatırımla Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişi istihdam etmesi planlanıyor. Fabrika inşasının 2020 yılı sonunda başlaması ve 2022 yılında üretime geçilmesi öngörülüyor. Fabrikada Volkswagen Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.



Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı Alman kamuoyunda Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili yoğun eleştirilere neden olmuş, VW yeni fabrikayla ilgili Ekim ayı başında açıklaması beklenen kararı ertelediğini duyurmuştu.



Bulgaristan ve Romanya'dan atak



Süreçte Türkiye'nin en büyük rakibi konumundaki Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, fabrika için şirkete taahhüt ettikleri devlet teşviki miktarını ikiye katladıklarını açıklamıştı. Plevneliyev Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, AB Komisyonu ile istişare ettikten sonra teşvik miktarını "135 milyon euro yerine 250-260 milyon euroya yükseltmenin bir yolunu bulduklarını" kaydetmişti.



Ardından Romanya'dan da bir açıklama gelmiş, Ticaret Bakanı Stefan Radu, Rumen "Ziarul Financiar" gazetesine yaptığı açıklamada "VW ile yeni görüşmeler başlattık. Romanya çok iyi teknik koşullara sahip ve iş gücü sıkıntısı yok" demişti.



