Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti - Haberler Spor
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Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

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Trabzonspor-Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen'in gördüğü kırmızı kart ortalığı karıştırdı. Volkan Demirel, "Bırakın sarı kartı, faul bile yok. Bu kadar kolay kart gösterilmemeli" diyen Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan destek gördü. Demirel'in en çok yabancı maddeye maruz kaldığı tribünlerle ilk kez bu kadar yakınlaşması dikkat çekti.

Dün akşam 1-1 sonuçlanan Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasında hakem Halis Özkahya'nın Hüseyin Türkmen'e gösterdiği ikinci sarı kart futbol gündemini salladı.

Özkahya'ya sert yorumlar yapıldı. En ağır yorum ise Volkan Demirel'den geldi. Futbolculuk döneminde en çok sorun yaşadığı takım olan Trabzonspor'un yanında duran Volkan Demirel'e destek geldi.

"FAUL BİLE YOK"

Volkan Demirel, "Hüseyin'e gösterilen ikinci sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli. Bırakım sarı kartı, faul bile yok" diye konuştu. Ardından Trabzonsporlu taraftarlar belki de ilk kez Volkan Demirel'e destek verdi.

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti

Volkan Demirel, ilk kez Trabzonsporlular'dan destek gördü! Yorumları mest etti
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