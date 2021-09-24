SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu - Haberler
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SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral bulduVIDEO YOKErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) ?MİSLİ .

AKSARAY (DHA) - Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) ?

MİSLİ .com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta ve Ptt, Aksaray'da düzenlenen Ihlara Turnuvası'nın son gününde ev sahibi Kuzeyboru'nun düzenlediği Sultanhanı Kervansarayı'ndaki kahvaltıda bir araya geldi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, takım oyuncularını ve yöneticileri Sultanhanı Kervansarayı önünde karşılayarak kervansarayla ilgili bilgi verdi. Galatasaraylı oyuncu Gizem Güreşen ise Aksaray'ı çok sevdiğini ve her zaman gelmek istediğini söyledi. Doğası, havası, tarihi mekanları ve insanlarının çok güzel olduğunu belirten Güreşen, "Böyle bir turnuvayı hazırladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün turnuvanın son günü. Böyle tarihi bir mekanda bir arada olmak, buranın havasını koklamak ve kahvaltı yapmak büyük bir şans. İnşallah başka turnuvalarda görüşürüz" diye konuştu.

IHLARA TURNUVASINDA ÇOK ÜST SEVİYEDE MAÇLAR YAPTIK

PTT'nin Brezilyalı oyuncusu Amanda Campos da kentin tarihi ve kültürel mekanlarını çok beğendiğini söyledi. Sultanhanı Kervansarayı'nın tarihi dokusuna hayran kaldığını belirten Campos, "Organizasyon çok harika. Burada olmaktan çok mutluyum. Ihlara Turnuvası'nda çok üst seviyede maçlara yaptık. Aksaray çok güzel bir şehir. Sultanhanı Kervansarayı'nı çok beğendim" dedi.

YENİ SEZON ÖNCESİ MORAL BULDUK

Kuzeyboru kaptanı Arelya Karasoy da turnuvanın ev sahipliğini yapmaktan çok mutlu olduklarını vurguladı. Buraya gelen takımlara hem Aksaray'ı tanıttıklarını hem de hazırlık maçları düzenlediklerini ifade eden Karasoy, şunları söyledi:

"Tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda çok güzel bir kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Ortam harika, kültürümüzü damarlarımıza kadar hissettiğimiz bir yerdeyiz. Buradan da maça gideceğiz. Şimdi arkadaşız, kardeşiz bakalım sahada ne olacak. Turnuva gayet güzel geçiyor. İlk iki maçımızı galibiyetle tamamladık. Bugün son maçımızı PTT ile oynayacağız. Turnuvanın final maçı olacak. Umarım bugün de çok kaliteli ve eğlenceli maç seyrettireceğiz taraftarlarımıza. Bir çok hazırlık maçı yaptık. Hala hazırlık dönemindeyiz. Pandemiden sonra evimizde kendi seyircimizin önünde maçlara çıkmak bizim için çok büyük zevk oldu."

Turnuva, bugün yapılacak Mert Grup Sigorta-Galatasaray, Kuzeyboru-PTT karşılaşmalarıyla sona erecek.

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu

SPOR Voleybolun Sultanları, Ihlara Turnuvası'nda moral buldu
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