Voleybolda alt liglerde fikstür çekildi
Voleybolda 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.
Voleybolda 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla on-line yapıldı.
Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.
1. Lig
Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 11 Ekim-19 Aralık 2020, 2. devre maçları 23 Ocak-3 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak.
Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda ise 1. devre müsabakaları 10 Ekim-20 Aralık 2020, 2. devre karşılaşmaları 24 Ocak-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
Kadınlar A Grubu:
İstanbul BBSK-İzmirspor
Çiftlikköy Belediyesi-Mehmet Erdem Marmara Akademi
Karşıyaka-Çanakkale Belediyesi
Özel Gelişim Koleji-Büyükçekmece Voleybol Akademi
Fenerbahçe-Edremit Belediyesi Altınoluk
Göztepe-VakıfBank
Kadınlar B Grubu:
OSB Teknik Koleji Gençlik-Bolu Belediyesi
Adam Voleybol-Numune Gençlik
Merinos-Sigorta Shop Kalecik Belediyesi
TED Ankara Kolejliler-Pursaklar Voleybol İhtisas
Sakarya Voleybol-Nevşehir Belediyesi
Çukurova Belediyesi-Antalyaspor
Erkekler A Grubu:
Alanya Belediyesi-Saint Joseph
Ziraat Bankası-Global Connect Travel Düzce
Konya Büyükşehir Belediyesi-Melikgazi Belediyesi
Halkbank-Milas Belediyesi
Maliye İhtisas-Jeopark Kula Belediyespor
Kocaeli BŞB Kağıt Spor-Bigadiç Belediyesi
Erkekler B Grubu:
Malatya Büyükşehir Belediyesi-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Niksar Belediyesi-Asur Gençlik
Erzin Yeşilkent Spor-Hatay Büyükşehir Belediyesi
Yeni Kızıltepe Spor-Dinamik Gençlik
Türşad-Cizre Belediyesi
Akkuş Belediyesi-Şiran Akademi
2. Lig
2. Lig'de ise müsabakalar kadınlarda 8, erkeklerde 6 grupta oynanacak.
11 ve 12 takımlı gruplarda ilk devre karşılaşmaları 11 Ekim'de başlayacak. Liglerde ikinci devre müsabakaları 7 Mart 2021'de sona erecek.
Fikstür çekiminde 2. Lig'de kadınlarda 84, erkeklerde ise 58 takım yer aldı.
Kaynak: AA