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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Caner Çıldır, İbrahim AcarVakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley (Gizem Örge Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt)Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal...

23.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:16
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Caner , İbrahim Acar

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Bartsch-Hackley ( Güner, Haak, Cansu Özbay, Zehra Güneş, Ebrar )

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen (Buse Kayacan, Ceren Çınar)

Setler: 25-20, 23-25, 25-21, 25-10

Süre: 100 dakika (27, 25, 28, 20)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında lider VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligde 17 galibiyetini elde eden VakıfBank, yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkardı. Nilüfer Belediyespor ise 12. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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