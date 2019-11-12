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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Selçuk GörmenAtlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler,...

12.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:06
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Selçuk Görmen

Atlasglobal : Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç)

: Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Ceyda Aktaş, İrem Çor)

Setler: 25-18, 33-31, 25-22

Süre: 94 dakika (24, 42, 28)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Atlasglobal Yeşilyurt, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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