Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Selçuk GörmenAtlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Selçuk Görmen
Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Ceyda Aktaş, İrem Çor)
Setler: 25-18, 33-31, 25-22
Süre: 94 dakika (24, 42, 28)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Atlasglobal Yeşilyurt, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.