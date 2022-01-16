Voleybol: Toplu sonuç
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 karşılaşma oynandı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 karşılaşma oynandı.
Liglerin 15. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3
Bolu Belediyespor-Karayolları: 2-3
Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Spor Toto-Ziraat Bankkart: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri