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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol: Toplu sonuç
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 karşılaşma oynandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 karşılaşma oynandı.

Liglerin 15. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe Opet: 0-3

Bolu Belediyespor-Karayolları: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Ziraat Bankkart: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2 karşılaşma oynandı.

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