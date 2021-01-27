Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

27.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:52
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6 erteleme maçı yapıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6 erteleme maçı yapıldı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor (11. hafta): 3-1

Arkas Spor-Halkbank (13. hafta): 1-3

Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (13. hafta): 3-1

Solhanspor-Spor Toto (16. hafta): 0-3

Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (17. hafta): 0-3

Tokat Belediye Plevne-Altekma (19. hafta): 3-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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