Voleybol: Toplu sonuç
27.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:52
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6 erteleme maçı yapıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6 erteleme maçı yapıldı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor (11. hafta): 3-1
Arkas Spor-Halkbank (13. hafta): 1-3
Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (13. hafta): 3-1
Solhanspor-Spor Toto (16. hafta): 0-3
Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (17. hafta): 0-3
Tokat Belediye Plevne-Altekma (19. hafta): 3-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar