VakıfBank: 1-3
13.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:38
SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch Hackley,...
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç)SETLER: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25SÜRE: 97 dakika (29, 27, 21, 20)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru sahasında lider VakıfBank'ı konuk etti. VakıfBank, 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 setler sonucunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ