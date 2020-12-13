VakıfBank: 1-3
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VakıfBank: 1-3

13.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:38
VakıfBank: 1-3

SALON: AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch Hackley,...

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

KUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç)SETLER: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25SÜRE: 97 dakika (29, 27, 21, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında Kuzeyboru sahasında lider VakıfBank'ı konuk etti. VakıfBank, 16-25, 25-22, 13-25, 12-25 setler sonucunda karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

 


VakıfBank: 1-3
VakıfBank: 1-3
VakıfBank: 1-3
VakıfBank: 1-3
VakıfBank: 1-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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