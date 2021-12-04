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Voleybol Erkekler 1. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler 1. Lig

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor'a 3-1 yenildi.

ŞANLIURFA (AA) - Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Tecde Spor Salonu'nda oynanan maçta Hüseyin Okumuş ve Eser Türkoğlu hakem ikilisi görev yaptı.

Haliliye Belediyespor müsabakanın ilk 2 setini 25-20, 26-24 alarak 2-0 öne geçti, 3 sette karşılıklı sayılarla seti 28-26 alan Malatya takımı seti 2-1 e getirdi.

Dördüncü sette üstün oynayan Haliliye Belediye seti 25-20 kazanarak, ligde ilk galibiyetini aldı.

Haliliye Belediyespor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Voleybol Erkekler 1. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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