Voleybol Erkekler 1. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor'a 3-1 yenildi.
ŞANLIURFA (AA) - Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 9. haftasında Şanlı Urfa Haliliye Belediyespor'a 3-1 yenildi.
Tecde Spor Salonu'nda oynanan maçta Hüseyin Okumuş ve Eser Türkoğlu hakem ikilisi görev yaptı.
Haliliye Belediyespor müsabakanın ilk 2 setini 25-20, 26-24 alarak 2-0 öne geçti, 3 sette karşılıklı sayılarla seti 28-26 alan Malatya takımı seti 2-1 e getirdi.
Dördüncü sette üstün oynayan Haliliye Belediye seti 25-20 kazanarak, ligde ilk galibiyetini aldı.
Haliliye Belediyespor, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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