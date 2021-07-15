Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki 5. ve son maçında Türkiye, Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.