Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki 5. ve son maçında Türkiye, Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki 5. ve son maçında Türkiye, Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Belçika ile karşılaştı.

Milliler karşılaşmayı 25-14, 26-24 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazandı. Bu sonuçla grubunu ilk 2 içinde tamamlamayı garantileyen ay-yıldızlılar, yarı finalist oldu.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi, grup maçlarının tamamlanmasıyla netleşecek. Yarı finalde 1. Grup ve 2. Grup'u ilk sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle rakip olacak ve maçlar 17 Temmuz Cumartesi günü Macaristan'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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