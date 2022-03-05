Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
AA, Ekber Türkoğlu - Spor
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Salon: Ali YücelHakemler: İsmail Yıldırım, Eser TürkoğluTokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul...
Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım, Eser Türkoğlu
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Eren Kanlı, Wendt, Hacı Şahin)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)
Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-16
Süre: 138 dakika (37, 35, 39, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.