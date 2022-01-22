Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Engin DumanHalkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Efe Bayram)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Cansın Enaboifo, Mbativou, Mejias...
MADEN, ELAZIĞ (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç, Hernandez ( Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Efe Bayram)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Cansın Enaboifo, Mbativou, Mejias (Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, İlker Esin, Yiğit Yıldız, Tarık Emre Sipahioğlu, Resul Gün)
Setler: 25-16, 25-20, 25-21
Süre: 81 dakika (26, 28, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Halkbank, bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürdü.